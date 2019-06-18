Асканія Нова та Лемурійське озеро: новий туристичний маршрут Соляна дорога

Новий туристичний маршрут Соляна дорога об’єднала принади трьох територіальних громад Херсонщини.

Лемурійське озеро, насичене сіллю та перлина біосферного заповідника Асканія Нова. На Херсонщині три територіальні громади об’єдналися у туристичну мережу Соляна дорога. Стокілометрова подорож степами Таврії починається з рожевого озера з цілющою ропою поблизу села Григорівка. Саме тут чумаки добували сіль.

Далі у туристичному маршруті – село Тавричанка. Тут у племінному господарстві схрестили п’ять видів корів, і вивели оригінальну південну м’ясну породу. Вона дика, наче прародич зебу з Куби, стійка до спеки, хвороб та невибаглива у харчах. Для екскурсійних груп у місцевому кафе проводять дегустацію.

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Гастротуризм продовжується за 8 кілометрів у селі Мар’янівка. Тут нещодавно відкрили козину ферму.

У спекотний день поїздку варто завершити в заповіднику Асканія Нова. Від палючого сонця можна сховатися у дендропарку – тут понад тисячу видів дерев і чагарників, столітні дуби і в’язи. Неймовірні враження – спостерігати за тваринами у величезному зоопарку. Тут посеред степу цілими табунами ходять зебри, буйволи, антилопи й сайгаки.

Одноденну екскурсію Соляною дорогою вже пропонують відпочивальникам чорноморських курортів Херсонщини. Після розбудови інфраструктури і достатньої кількості готелів до маршруту доєднаються міста Каховка, Нова Каховка і Берислав. Тож незабаром туристів очікує повноцінна подорож вихідного дня.

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