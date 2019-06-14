Отдых на озере Свитязь: современная набережная и обновленная канализация

Жемчужина Волыни – озеро Свитязь готовится встречать отдыхающих. Здесь впервые начали прокладывать канализацию, ведь годами сотни баз отдыха вокруг озера и местные жители сливали нечистоты в выгребные ямы. Уже построили более 30 километров сетей. Удалось это благодаря европейскому проекту, где 90% финансируют они, а 10 – бюджеты различных уровней.

Центральный пляж – популярное место среди отдыхающих. Здесь последние приготовления – прокладывают дорожки, обустраивают летние кафе.

Еще год назад в пик сезона на набережной было ни пройти, ни проехать. Но сейчас здесь вымощены брусчаткой тротуары, удобный паркинг, фонари. На пляж завезли белый песок, установили урны, скамейки и биотуалеты.

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Обновить уже удалось почти полтора километра набережной, в ближайших планах еще столько же. А дорогу вдоль центрального пляжа хотят сделать пешеходной для туристов, проложив объезд другим селом.

Свитязь любят за его мелководье – здесь очень удобно отдыхать с детьми, вода в озере быстро нагревается. За сезон отдыхают сотни тысяч туристов.

Цены на жилье в этом сезоне пока не повышали

Заказать двухместную комнату в частном доме можно за 500-600 грн, в местных отелях – вдвое дороже. Если снимать целый домик на несколько семей – будет стоить примерно 2,5 тыс. Но в июле, когда наплыв туристов на Шацких наибольший – стоимость жилья вырастет процентов на 20. Но ценами отдыхающих не напугать. Понежиться в теплых волнах глубокого озера Украины ежегодно съезжается все больше людей из разных уголков Украины и из-за рубежа.

К слову, Затока – поселок в Одесской области, который ежегодно принимает тысячи украинских и иностранных туристов. Факты ICTV расскажут о пляжах Затоки, вариантах жилья и развлечений.

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