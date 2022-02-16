Атака вероятна, нужно быть начеку: Блинкен об отводе Россией войск

Ни один отвод войск Россией не замечен на границе с Украиной — об этом заявил Фактам в интервью Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так, по его словам, обещания Путина полностью противоречат реальной картине — военные учения на украинских границах продолжаются на фоне заявлений об отводе войск из Крыма.

Блинкен уверяет — разведка США внимательно следит за действиями российских военных и отчитывается об этом миру и Украине. Американская разведка рассекречивает планы россиян атаковать Украину, называя вероятные даты наступления. Это помогает озадачить Кремль и не дать Путину возможности для маневра.

Также Энтони Блинкен рассказал о реакции Вашингтона на решение Госдумы России признать независимость оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Госсекретаря США, это очередная одиозная попытка Москвы нарушить суверенитет Украины и подорвать Минские соглашения.

Если Путин согласится на признание ОРДЛО — это будет означать полный выход России из Минских договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта. Накануне Государственная дума России проголосовала за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать “независимыми” оккупированные районы.

Президент США Джо Байден также заявил, что Соединенные Штаты не могут подтвердить отвод войск России, о котором накануне объявили в Министерстве обороны РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.