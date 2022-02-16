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Факти / Відео / Україна

Атака ймовірна, варто бути насторожі: Блінкен про відведення Росією військ

Петро Дем'янчук

Жодного відведення військ Росією не помічено на кордоні з Україною – про це заявив Фактам в інтерв’ю Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Так, за його словами, обіцянки Путіна геть суперечать реальній картині – військові навчання на українських кордонах тривають на фоні заяв про відведення військ з Криму. 

Блінкен запевняє – розвідка США пильно стежить за діями російських військових і звітує про це світу та Україні. Американська розвідка розсекречує плани росіян атакувати Україну, називаючи ймовірні дати наступу. Це допомагає спантеличити Кремль та не дати Путіну можливостей для маневру.

Також Ентоні Блінкен розповів про реакцію Вашингтона на рішення Держдуми Росії визнати незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей. За словами Держсекретаря США, це чергова одіозна спроба Москви порушити суверенітет України та підірвати Мінські угоди. 

Якщо Путін погодиться на визнання ОРДЛО – це означатиме лише повний вихід Росії із Мінських домовленостей, які направлені на мирне врегулювання конфлікту. Напередодні Державна дума Росії проголосувала за звернення до Володимира Путіна з проханням визнати “незалежними” окуповані райони.

Президент США Джо Байден також заявив, що Сполучені Штати не можуть підтвердити відведення військ Росії, про яке напередодні оголосили в Міністерстві оборони РФ.

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Байден: США не можуть підтвердити відведення військ РФ від кордонів України

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