Атаки бездомных собак в Черкасской области: есть ли гуманный выход из ситуации

Заразиться бешенством или другими инфекциями – опасная реальность для 13-тысячного города Городище Черкасской области. Оно страдает от стай бродячих собак. В преддверии весны собаки стали агрессивными и чуть ли не ежедневно местные жители становятся их жертвами. Напуганные люди боятся и за себя, и самих отпускать детей в школу. И такая ситуация повторяется из года в год.

В Черкасской области пятый год действует областная программа регулирования численности бездомных животных гуманными методами. Это отлов, стерилизация и вакцинация бездомных собак. Так делают почти в каждом районе области. И в Городище заключили договор с ветврачом и начали делать смету приюта только теперь, когда ситуация стала критической.

Стерилизация и вакцинация одного животного по областной программе обходится бюджету 650 грн. То есть 10-15 тыс. в год не такие уж большие деньги по сравнению с рисками, – говорят зоозащитники.

Неравнодушные местные – за приют. Поддержки просят даже в столице. И медлить нельзя, потому что врачи принимают покусанных пациентов, а волонтеры в Городище уже фиксируют случаи отравления собак.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Тернополе собака набросилась на ребенка.

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