Атаки бездомних собак на Черкащині: чи є гуманний вихід із ситуації

Заразитися сказом чи іншими інфекціями – небезпечна реальність для 13-тисячного містечка Городище на Черкащині. Воно потерпає від зграй бродячих собак. Напередодні весни собаки стали агресивними і ледь не щодня місцеві жителі стають їхніми жертвами. Налякані люди бояться і за себе, і самих відпускати дітей до школи. І така ситуація повторюється з року в рік.

На Черкащині п’ятий рік діє обласна програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Це відлов, стерилізація та вакцинація безхатніх псів. Так роблять майже в кожному районі області. Та в Городищі уклали договір із ветлікарем і почали робити кошторис притулку тільки тепер, коли ситуація стала критичною.

Стерилізація і вакцинація однієї тварини за обласною програмою коштує бюджету 650 грн. Тобто 10-15 тис. на рік не такі й великі гроші порівняно з ризиками, – кажуть зоозахисники.

Небайдужі місцеві – за притулок. Підтримки просять навіть у столиці. Та зволікати не можна, бо лікарі приймають покусаних пацієнтів, а волонтери в Городищі вже фіксують випадки отруєння собак.

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