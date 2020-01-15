Авокадо, ананасы и мандарины: на Буковине фермер выращивает экзотические растения

Тропический рай среди зимы. В теплицах на Буковине фермер выращивает более двухсот видов экзотических растений.

Папайя, авокадо, питахайя или фрукт дракона, кофейное дерево, бананы, ананасы, мандарины, апельсины и полуторакилограммовые лимоны – эти фрукты растут в саду Ивана Галипа.

Мечту в прибыльный бизнес Иван пока не превратил. На большие урожаи не рассчитывает, но активно продает саженцы. В среднем – 250 грн. за штуку. Их покупают со всей Украины.

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