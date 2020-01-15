Авокадо, ананаси і мандарини: на Буковині фермер вирощує екзотичні рослини

Тропічний рай серед зими. У теплицях на Буковині фермер вирощує понад дві сотні видів екзотичних рослин.

Папая, авокадо, пітахая або фрукт дракона, кавове дерево, банани, ананаси, мандарини, апельсини й півторакілограмові лимони – ці фрукти ростуть у саду Івана Галіпа.

Мрію у прибутковий бізнес Іван поки не перетворив. На великі врожаї не розраховує, але активно продає саджанці. В середньому – 250 грн. за штуку. Їх купують з усієї України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як краще перевірити овочі та фрукти на нітрати.

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