Авокадо, ананаси і мандарини: на Буковині фермер вирощує екзотичні рослини
Тропічний рай серед зими. У теплицях на Буковині фермер вирощує понад дві сотні видів екзотичних рослин.
Папая, авокадо, пітахая або фрукт дракона, кавове дерево, банани, ананаси, мандарини, апельсини й півторакілограмові лимони – ці фрукти ростуть у саду Івана Галіпа.
Мрію у прибутковий бізнес Іван поки не перетворив. На великі врожаї не розраховує, але активно продає саджанці. В середньому – 250 грн. за штуку. Їх купують з усієї України.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як краще перевірити овочі та фрукти на нітрати.
2020-01-15
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