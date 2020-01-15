Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Авокадо, ананаси і мандарини: на Буковині фермер вирощує екзотичні рослини

Тропічний рай серед зими. У теплицях на Буковині фермер вирощує понад дві сотні видів екзотичних рослин.

Папая, авокадо, пітахая або фрукт дракона, кавове дерево, банани, ананаси, мандарини, апельсини й півторакілограмові лимони –  ці фрукти ростуть у саду Івана Галіпа.

Мрію у прибутковий бізнес Іван поки не перетворив. На великі врожаї не розраховує, але активно продає саджанці. В середньому – 250 грн. за штуку. Їх купують з усієї України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як краще перевірити овочі та фрукти на нітрати.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Грядка в басейні. Як на Львівщині вирощують тепличну зелень
Як в Італії шиють брендовий одяг зі шкірки апельсина
Фрукт кривавого кольору. Як вирощують червоний апельсин на Сицилії і чим корисний
Маленька Голландія в Україні. Як вирощують та сортують яблука для імпорту
Банани, папайя та ківі: як на Львівщині вирощують екзотичні фрукти та ціни саджанців
Сливи із Закарпаття та Буковини. Чим корисні та де краще купувати
Рекордні ціни на овочі: чому в Україні дорожчає городина
Український виноград: ціна та чим корисний

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка