Нитратомер или лаборатория: как лучше проверить овощи и фрукты на нитраты

На украинских рынках продолжается сезон огородных плодов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов. Впрочем, до сих пор есть риск наткнуться на продукты с высоким содержанием нитратов.

Чтобы уберечь себя от этих ядовитых веществ, украинцы часто покупают специальные нитрат-тестеры. Которые, как гарантируют производители, могут точно измерить количество нитратов в плодах.

Быстро и без лишних усилий этот гаджет будто бы измеряет точное количество нитратов в более чем 20 видах овощей и фруктов. Результат правдивый, убеждают продавцы, если им правильно пользоваться.

Тестировать нитратомер можно на рынке, продавцы должны позволять проверять свой товар. Если на тестере появится красная отметка – это означает, что продукт с нитратами.

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Также на нитраты товар можно проверить в государственной лаборатории. Там специалисты проверяют плоды на сертифицированном оборудовании. Мякоть из разных частей натирают, заливают специальным раствором.

Результаты совсем другие. Замеры карманного нитратомера могут в 36 раз превысить лабораторные показатели. А все потому, что тестер измеряет все соли в продукте, объясняют специалисты. Точное же количество нитратов или вредных солей может показать только химический анализ и только в лаборатории.

Нитратомеры некоторых производителей в Украине вообще не сертифицированы. Чтобы узнать, есть ли нитраты, плоды можно бесплатно за 10 минут проверить в лаборатории на каждом рынке.

Напомним, Факты ICTV писали о том, где покупать овощи, как правильно их выбирать и на что стоит обращать внимание.

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