Автомобильный кинотеатр в Киеве: как работает и цена сеанса

Из-за коронавирусного карантина сеансы кинотеатров вероятно еще долго будут под запретом. А вот для автокиноплощадок наступил звездный час, теперь здесь почти каждый день — аншлаг. Пустых паркомест почти нет. В условиях карантина билеты продаются исключительно онлайн, выходить из авто строго запрещено, а вот дистанция внутри машины на ваше усмотрение.

На сайте кинодрома есть специальная схема размещения с учетом габаритов машин. Цена билета в киевском автокинотеатре составляет 150 грн. Свои авто зрители паркуют в соответствии с разметкой, также нужно погасить габаритные огни. А чтобы звук был безупречным, зрители настраивают радиоприемник в машине на определенную FM-волну. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, когда закончится карантин в Украине.

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