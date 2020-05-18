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Факты / Украина

Когда закончится карантин в Украине

12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а позже до 22 мая.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В стране разрешили работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов.

Также правительство разрешило гражданам посещать парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты.

Читайте: В Киеве смягчили карантин: что разрешено с 12 мая

Когда закончится карантин

Украина сейчас находится на пике распространения коронавируса, поэтому после 22 мая власти продолжат карантин, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, — заявил он.

Подробнее о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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