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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Автомобільний кінотеатр в Києві: як працює і ціна сеансу

Через коронавірусний карантин сеанси кінотеатрів ймовірно ще довго буде під забороною. А ось для автокіномайданчиків настав зірковий час, тепер тут чи не щодня – аншлаг. Порожніх паркомісць майже немає. В умовах карантину квитки продаються виключно онлайн, виходити з авто суворо заборонено, а от дистанція всередині машини на ваш розсуд.

На сайті кінодрому є спеціальна схема розміщення з врахування габаритів машин. Ціна квитка в київському автокінотеатрі складає 150 грн. Свої авто глядачі паркують у відповідності з розміткою, також потрібно погасити габаритні вогні. А щоб звук був бездоганним, глядачі налаштовують радіоприймач в машині на певну FM-хвилю. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, коли закінчиться карантин в Україні.

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