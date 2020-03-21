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Факты / Видео / Украина

Авторитет в социологии и символ объективности. Чем запомнилась Ирина Бекешкина

Сегодня (21 марта) в возрасте 68 лет ушла из жизни известная украинская социологиня, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Она была безусловным авторитетом в отечественной социологии и символом объективности, сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества. Бекешкина — автор более сотни научных трудов и большого количества публикаций в СМИ.

Кроме того, она дважды попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус.

Официальную причину смерти ученого пока не сообщается. Известно лишь, что Ирина Бекешкина готовилась к плановой операции и на прошлой неделе проходила обследование. Ее смерть была внезапной.

Коллеги говорят, что она до последнего работала, часто ездила в командировки и полностью отдавалась работе. Похороны состоятся в понедельник.

Соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Бекешкиной уже выразили в офисе президента Украины. Факты ICTV выражают искренние соболезнования.

Факты ICTV ранее писали о том, что известно об Ирине Бекешкиной.

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