Авторитет в социологии и символ объективности. Чем запомнилась Ирина Бекешкина
Сегодня (21 марта) в возрасте 68 лет ушла из жизни известная украинская социологиня, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.
Она была безусловным авторитетом в отечественной социологии и символом объективности, сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества. Бекешкина — автор более сотни научных трудов и большого количества публикаций в СМИ.
Кроме того, она дважды попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус.
Официальную причину смерти ученого пока не сообщается. Известно лишь, что Ирина Бекешкина готовилась к плановой операции и на прошлой неделе проходила обследование. Ее смерть была внезапной.
Коллеги говорят, что она до последнего работала, часто ездила в командировки и полностью отдавалась работе. Похороны состоятся в понедельник.
Соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Бекешкиной уже выразили в офисе президента Украины. Факты ICTV выражают искренние соболезнования.
Факты ICTV ранее писали о том, что известно об Ирине Бекешкиной.