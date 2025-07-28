Вадим Карпьяк, Ведущий программы «Свобода слова»
Вадим Карпьяк, Ведущий программы «Свобода слова»
Азербайджан будет поставлять газ Украине для заполнения хранилищ к зиме — Гринчук
Украина и Азербайджан договорились о газоснабжении южным путем, чтобы обеспечить достаточное количество газа в хранилищах к отопительному сезону.
Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в интервью ведущему информационного телемарафона Єдині новини Вадиму Карпьяку.
Гринчук о поставках газа из Азербайджана
— Это действительно очень важный момент нашего стратегического сотрудничества с Азербайджаном. Это начало импорта азербайджанского газа по совершенно другому пути поставки, в Румынию, в Болгарию. Это диверсификация путей поставки, — сказала она.
Министр энергетики выразила надежду, что Украина будет развивать это сотрудничество с Азербайджаном.
— Сейчас подписан договор между Нафтогазом и SOCAR. Это на небольшой объем газа для того, чтобы хотя бы протестировать как пилотную возможность действительно использования трансбалканского коридора, как другого пути поставки, — подчеркнула Гринчук.
По ее словам, из-за российских атак на газотранспортную и нефтегазовую инфраструктуру в Украине пострадали добыча и транспортировка газа.
На какой-то период, пока велась ремонтная кампания и восстановление, действительно была уменьшена добыча, в результате чего Украина была вынуждена импортировать больше объема газа, объяснила Гринчук.
— Сейчас планируем продолжать этот импорт, чтобы обеспечить достаточное количество газа в хранилищах к отопительному сезону. В принципе, по тем темпам мы видим, что достигнем своей цели, даже с небольшим опережением планов и графиков, которые были составлены ранее, — подчеркнула министр энергетики.