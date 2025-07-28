Азербайджан постачатиме газ Україні для заповнення сховищ до зими – Гринчук

Україна з Азербайджаном домовилися про газопостачання південним шляхом, щоб забезпечити достатню кількість газу в сховищах до опалювального сезону.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

Гринчук про постачання газу з Азербайджану

– Це дійсно такий важливий дуже момент нашого стратегічного співробітництва з Азербайджаном. Це початок імпорту азербайджанського газу зовсім іншим шляхом постачання, в Румунію, в Болгарію. Це диверсифікація шляхів постачання, – сказала вона.

Міністерка енергетики висловила сподівання, що Україна розвиватиме цю співпрацю з Азербайджаном.

– Зараз підписано договір між Нафтогаз і SOCAR. Це на маленький об’єм газу для того, щоб хоча б протестувати як пілотну можливість дійсно використання трансбалканського коридору, як іншого шляху постачання, – наголосила Гринчук.

За її словами, через російські атаки на газотранспортну та нафтогазову інфраструктуру в Україні постраждав видобуток і транспортування газу.

На якийсь період, поки велася ремонтна кампанія та відновлення, дійсно було зменшено видобуток, внаслідок чого Україна була змушена імпортувати більше об’єму газу, пояснила Гринчук.

– Зараз плануємо продовжувати цей імпорт, щоб забезпечити достатню кількість газу в сховищах до опалювального сезону. В принципі, за тими темпами ми бачимо, що досягнемо своєї цілі, навіть з невеличким випередженням планів і графіків, які були складені раніше, – наголосила міністерка енергетики.

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