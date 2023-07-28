Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Прошел год с тех пор, как Россия устроила циничную расправу над военнопленными. В ночь с 28 на 29 июля оккупанты попали в один из бараков колонии в оккупированной Оленовке. В это время внутри находилось почти 200 азовцев, защитников Мариуполя. По меньшей мере полсотни бойцов погибли.

Цинизма добавляло и то, что те, кто выжили после масштабного взрыва, умирали от потери крови и ожогов. Никто из работников колонии не помог спасти людей.

Зато Россия в привычной манере не впустила ни Красный Крест, ни представителей ООН на место трагедии. Что свидетельствует лишь об одном — РФ скрывает следы преступления.

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ту злосчастную ночь находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

В конце мая 2022 года с Азовстали вышли более 2 тыс. защитников Мариуполя. Среди них боец Никита Шастун. Он присоединился к Азову в первый день полномасштабной войны.

Военный вспоминает, большинство азовцев после сдачи в плен россияне повезли в колонию в Оленовке, там их разделили по трем баракам, а уже через два месяца в каждый наведались со списком, в котором было 200 имен.

— Нас вывели на промзону. И поселили в цех металлопроката. Как-то было просто подозрительно, что взяли людей и просто запихнули в другое место, сказали, пока идет ремонт в каком-то бараке, — рассказывает военнослужащий бригады Азов Никита Шастун.

Еще один военнослужащий Азова Крафт рассказал, что сразу промелькнул вопрос, для чего переселять частично людей из всех бараков, если можно выселить полностью один, отремонтировать и заселить ребят обратно.

Внутри этого цеха были только железные кровати, без матрасов. Первая ночь прошла спокойно, а вторая превратилась в ад.

— Проснулся я непосредственно от того, что меня ранило. Я получил ранение брюшной полости. Увидел, что ангар горит, все в дыму. Начинает гореть потолок, — говорит Крафт.

Он предполагает, выжил, потому что кровать была подальше в углу.

— Обулся и начал выходить из этого ангара. По дороге видел тела побратимов, я знал просто, где кто спит, поэтому видел, что некоторые тела были прямо обугленные и вплавлены в эти кровати, — вспоминает он.

Никита спал ближе к эпицентру, для него собственное спасение — это чудо.

— Произошел взрыв, все кровати повыносило, двери вынесло в другую сторону. Очень громко было. Я получил контузию, несколько осколков в ноги и несколько ожогов, то есть я не знаю, как это описать, потому что ребята, которые были за мной, погибли, — рассказывает Никита.

Военный выбрался через окно, а затем помог выходить другим из охваченного пламенем барака. Никита рассказал, что когда они выбегали, то охранники стреляли под ноги, потому что боялись, что они прорвутся дальше.

Все это время работники колонии наблюдали, как обожженные и окровавленные азовцы умирают, не дождавшись помощи. Но для спасения работники Оленовки выдали только тряпки.

Никита Шастун рассказал, что очень много ребят — шесть-семь — погибли прямо на его глазах, потому что стекли кровью. Лишь через несколько часов к раненым допустили пленных военных медиков. Под утро разрешили эвакуацию. Только вместо скорых азовцев грузили в КамАЗы и Уралы.

Но доехали не все. Крафту повезло, в донецкой больнице его вытащили с того света, а в сентябре во время масштабного обмена он вернулся в Украину. Никита оставался в Оленовке еще несколько месяцев, потом его доставили в российскую тюрьму, а 2023 год он встретил дома. Но до сих пор даже у очевидцев этой трагедии версии, что произошло, разные.

Но в одном бойцы Азова единогласны — они будут бороться за освобождение каждого военнопленного. А правду об ужасном теракте в Оленовке мир еще узнает — сразу после украинской победы.

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