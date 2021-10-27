Байден не менял мнения о Северном потоке-2 – советник

Президент США Джо Байден не менял мнения относительно российского газового проекта Северный поток-2.

В этом уверяет его старший советник по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн.

По его словам, глава Соединенных Штатов до сих пор считает Северный поток-2 фактором нестабильности для Украины и Европы.

Амос Хохстейн отмечает: в Вашингтоне не имели возможности помешать достройке газопровода, а могли лишь отсрочить ее. Поэтому США решили сосредоточиться на уменьшении негативных последствий.

Тем временем Германия сделала следующий шаг к запуску газопровода – завершила анализ надежности поставок через него.

Согласно заключению Министерства экономики страны, угрозы безопасности газоснабжения в Германию и ЕС нет.

Теперь свое заключение в течение двух месяцев должна предоставить Еврокомиссия.

Россия же пока прибегает к присущей ей тактике – создать проблему, публично уладить ее сделать из себя спасительницу.

Сейчас из-за российского монополиста цены на газ в Европе рекордно подскочили. В то же время агентство Bloomberg сообщает, что Кремль готовится в долгосрочной перспективе снизить цену на голубое топливо для Европы на 60% – до $300-400 за тысячу кубометров.

Такие действия Газпрома эксперты объясняют опасением, что слишком длительное сохранение высоких цен негативно скажется на присутствии России на европейском газовом рынке.

18 октября глава правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Газпром отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина – РФ.

Таким образом Российская энергетическая компания фактически блокирует доступ к транзиту в Европу через украинскую газотранспортную систему.

По словам Юрия Витренко, европейские компании должны получить возможность покупать голубое топливо на российско-украинской границе, поскольку тогда они смогут самостоятельно бронировать мощности украинской ГТС, что снижает риски прекращения транзита.

Фото: Depositphotos

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