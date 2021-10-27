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Тетяна Забожко |

Байден не змінював думки про Північний потік-2 – радник

Президент США Джо Байден не змінював думки щодо російського газового проекту Північний потік-2.

У цьому запевняє його старший радник з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн.

За його словами, очільник Сполучених Штатів досі вважає Північний потік-2 фактором нестабільності для України та Європи.

Амос Хохстейн наголошує: у Вашингтоні не мали змоги завадити добудові газопроводу, а могли лише відтермінувати її. Через через США вирішили зосередитися на зменшенні негативних наслідків.

Тим часом Німеччина зробила наступний крок до запуску газогону – завершила аналіз надійності постачань через нього.

Згідно з висновком міністерства економіки країни, загрози безпеці газопостачання до Німеччини та ЄС немає.

Тепер свій висновок протягом двох місяців має надати Єврокомісія.

Росія ж поки вдається до притаманної їй тактики – створити проблему, публічно владнати її вдати із себе рятівницю.

Зараз через російського монополіста ціни на газ у Європі рекордно підскочили. У той же час агентство Bloomberg повідомляє, що Кремль готується в довгостроковій перспективі зменшити ціну на блакитне паливо для Європи на 60% – до $300-400 за тисячу кубометрів.

Такі дії Газпрому експерти пояснюють побоюванням, що надто тривале збереження високих цін негативно позначиться на присутності Росії на європейському газовому ринку.

18 жовтня голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Газпром відмовляється продавати газ європейським компаніям на кордоні Україна – РФ.

Таким чином російська енергетична компанія фактично блокує доступ до транзиту в Європу через українську газотранспорту систему.

За словами Юрія Вітренка, європейські компанії повинні отримати можливість купувати блакитне паливо на російсько-українському кордоні, оскільки тоді вони самостійно зможуть бронювати потужності української ГТС, що знижує ризики припинення транзиту.

Фото: Depositphotos

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