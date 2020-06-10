Базы отдыха в Украине. При каких условиях можно их посещать во время карантина

В Украине разрешили открывать базы отдыха. Но только в тех областях, которые продолжают следующий этап смягчения ограничений.

В Запорожской области официально могут работать базы отдыха. Только в Приморске их около 50, почти все готовы принимать отдыхающих. Но вот туристы в этом году слишком осторожны.

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Чтобы показать отдыхающим и членам правительства, что все в порядке, даже пригласили к себе ревизоров, чтобы те убедились в соблюдении всех санитарных требований.

Местные чиновники надеются, что из-за закрытых границ, украинцы выберут родные курорты.

На Харьковщине хоть и нет моря, а почти 70 баз отдыха. Но 10 июня заработали только 17. Несмотря на жару на Старосалтовском водохранилище почти пусто. Люди только теперь начали бронировать номера.

Туристы живут в отдельных домиках и избегают контакта с крупными компаниями. Столовую оборудовали на свежем воздухе.

Сотрудникам каждое утро измеряют температуру — МОЗ запретил работать тем, у кого выше 37,2 градусов. Обязательные для них и маски.

А вот туристам загорать можно и без чрезмерной защиты. Если на базе отдыха обнаружат больного — администратор должен вызвать скорую, а людей, с ним контактировали — изолировать к медицинскому обследованию и тестирование на коронавирус.

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приорететным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Поэтому выбирать можно будет как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения не будет запрещать купание в морях и реках.

Учитывая ​​ситуацию, туроператоры и руководство отелей начали искать варианты, как сделать отдых в Украине максимально комфортным.

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