Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Путешествия

Базы отдыха в Украине. При каких условиях можно их посещать во время карантина

В Украине разрешили открывать базы отдыха. Но только в тех областях, которые продолжают следующий этап смягчения ограничений.

В Запорожской области официально могут работать базы отдыха. Только в Приморске их около 50, почти все готовы принимать отдыхающих. Но вот туристы в этом году слишком осторожны.

Читайте: Детский летний отдых 2020: куда отправить ребенка

Чтобы показать отдыхающим и членам правительства, что все в порядке, даже пригласили к себе ревизоров, чтобы те убедились в соблюдении всех санитарных требований.

Местные чиновники надеются, что из-за закрытых границ, украинцы выберут родные курорты.

На Харьковщине хоть и нет моря, а почти 70 баз отдыха. Но 10 июня заработали только 17. Несмотря на жару на Старосалтовском водохранилище почти пусто. Люди только теперь начали бронировать номера.

Туристы живут в отдельных домиках и избегают контакта с крупными компаниями. Столовую оборудовали на свежем воздухе.

Сотрудникам каждое утро измеряют температуру — МОЗ запретил работать тем, у кого выше 37,2 градусов. Обязательные для них и маски.

А вот туристам загорать можно и без чрезмерной защиты. Если на базе отдыха обнаружат больного — администратор должен вызвать скорую, а людей, с ним контактировали — изолировать к медицинскому обследованию и тестирование на коронавирус.

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приорететным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Поэтому выбирать можно будет как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения не будет запрещать купание в морях и реках.

Учитывая ​​ситуацию, туроператоры и руководство отелей начали искать варианты, как сделать отдых в Украине максимально комфортным.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прочные и дешевые. Инженер из Николаева создает каяки по космическим технологиям
Прочные и дешевые. Инженер из Николаева создает каяки по космическим технологиям
Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть
Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть
Ермак дал главам ОГА неделю для определения “туристических магнитов”
Ермак дал главам ОГА неделю для определения “туристических магнитов”
Почему Украина не слишком популярна среди туристов и как исправить ситуацию
Почему Украина не слишком популярна среди туристов и как исправить ситуацию
Детский летний отдых 2020: куда отправить ребенка
Детский летний отдых 2020: куда отправить ребенка
Тиманивский дворец и тульчинский Версаль — как провести уикенд на Винниччине
Тиманивский дворец и тульчинский Версаль — как провести уикенд на Винниччине
Австрия запретит продажу авиабилетов стоимостью до €40
Австрия запретит продажу авиабилетов стоимостью до €40
Хутора, скалодром и веревочный парк. Где отдохнуть на Херсонщине и цены
Хутора, скалодром и веревочный парк. Где отдохнуть на Херсонщине и цены

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка