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Бази відпочинку в Україні. За яких умов можна їх відвідувати під час карантину

В Україні дозволили відкривати бази відпочинку. Проте лише в тих областях, які продовжують наступний етап пом’якшення обмежень.

В Запорізькій області офіційно можуть працювати бази відпочинку. Лише в Приморську їх близько 50, майже всі готові приймати відпочивальників. Та от туристи цьогоріч надто обережні.

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Аби показати відпочивальникам і урядовцям, що все гаразд, навіть запросили до себе ревізорів, аби ті пересвідчилися у дотриманні усіх санітарних вимог.

Місцеві чиновники сподіваються, що через закриті кордони, українці оберуть рідні курорти.

На Харківщині хоч і моря нема, але майже 70 баз відпочинку. Та 10 червня запрацювали лише 17. Не дивлячись на спеку на Старосалтівському водосховищі майже порожньо. Люди тільки тепер почали бронювати номери.

Туристи живуть в окремих будиночках і уникають контакту з великими компаніями. Їдальню обладнали на свіжому повітрі.

Співробітникам щоранку вимірюють температуру – МОЗ заборонив працювати тим, в кого вище 37,2 градусів. Обов’язкові для них і маски.

А от туристам засмагати можна і без надмірного захисту. Якщо на базі відпочинку виявлять хворого – адміністратор має викликати швидку, а людей, що з ним контактували – ізолювати до медичного обстеження і тестування на коронавірус.

Через карантин українцям доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріорететним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України.

Тому обирати можна буде як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.

Крім того, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров’я не заборонятиме купання в морях і річках.

Враховуючи ситуацію, туроператори та керівництво готелів почали шукати варіанти, як зробити відпочинок в Україні максимально комфортним.

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