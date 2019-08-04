Бетонные дороги вместо асфальтированных. Где строят новые трассы в Украине

Бетонные дороги, более устойчивы к природным аномалиям, чем асфальтированные – дождевая вода так просто путь не смоет. Украина уже начала прокладывать такие трассы.

Цементно-бетонная дорога, которую строит Украина впервые за новейшими технологиями.

Такие магистрали уже давно популярны за рубежом. В соединенных штатах подобных трасс проложено 80%, а в Европе – 40. Наконец этот опыт перенимает и наша страна.

Но закатать все в бетон, удовольствие не из дешевых. Строительство таких дорог на 20-30% дороже, чем традиционное асфальтирование. Но оно того стоит. Именно эту технологию внедряют на Полтавщине на трассе Решетиловка – Днепр.

Но процесс прокладки таких магистралей не простой. Подушка, на которой лежит бетон, достигает нескольких метров вглубь. Два слоя цементно-песчаной смеси. Затем 18 см пирога из бетона, и уже после этого – заливают последний слой. Для прочности добавляют арматуру. Материал привозят каждые три минуты.

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За час интенсивной работы здесь появляются 125 метров новенького полотна на две полосы. Но каждую порцию смеси здесь тщательно проверяют – на влажность и вязкость.

После того, как последний слой положен, бетон покрывают специальной жидкостью. Она образует пленку, защищающую от испарения и пересыхания. 20 дней новое полотно отстаивается.

12 км цементно-бетонной дороги – уже готово.

Государство за эту дорогу заплатит 10 млрд гривен. Но стоимость Укравтодор не пугает. Планируется построить подобные пути и еще в некоторых регионах.

Сейчас бетоном заливают часть трассы Николаев – Кропивницкий и Житомирскую кольцевую. В автодоре не исключают, что и кусок магистрали от Умани в Одессу тоже будет цементно-бетонным. Однако все зависит от финансирования.

К слову, дороги по китайским технологиям. Сколько Украина потратит на новые автострады.

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