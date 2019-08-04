Бетонні дороги замість асфальтованих. Де будують нові траси в Україні

Бетонні дороги, більш стійкі до природних аномалій, ніж асфальтовані – дощова вода так просто шлях не змиє. Україна вже почала прокладати такі траси.

Цементнобетонна дорога, яку будує Україна вперше за новітніми технологіями.

Такі магістралі вже давно популярні за кордоном. У сполучених штатах подібних трас прокладено 80%, а у Європі – 40. Нарешті цей досвід переймає і наша країна.

Та закатати все в бетон, задоволення не з дешевих. Будівництво таких шляхів на 20-30% дорожче, ніж традиційне асфальтування. Але воно того варте. Якраз цю технологію впроваджують на Полтавщині на трасі Решетилівка – Дніпро.

Але процес прокладання таких магістралей не простий. Подушка, на якому лежить бетон, сягає кількох метрів углиб. Два шари цементно-піщаної суміші. Потім 18 см пиріг з бетону, і вже після цього – заливають останній шар. Для міцності додають арматуру. Матеріал привозять щотри хвилини.

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За годину інтенсивної праці тут з’являються 125 метрів новенького полотна на дві смуги. Але кожну порцію суміші тут ретельно перевіряють – на вологість та в’язкість.

Після того, як останній шар укладено, бетон покривають спеціальною рідиною. Вона утворює плівку, що захищає від випаровування та пересихання. 20 днів нове полотно відстоюється.

12 км цементнобетонної дороги – вже готові.

Держава за цю дорогу заплатить 10 млрд гривень. Але вартість Укравтодор не лякає. Планують побудувати подібні шляхи і ще в деяких регіонах.

Нині бетоном заливають частину траси Миколаїв – Кропивницький та Житомирську кільцеву. У автодорі не відкидають, що і шматок магістралі від Умані до Одеси теж буде цементно-бетонним. Однак все залежить від фінансування.

До слова, дороги за китайськими технологіями. Скільки Україна витратить на нові автостради.

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