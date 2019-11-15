Бетонный автобан европейского уровня. Трассу Днепр-Решетиловка откроют в 2022 году

Автобан европейского уровня вскоре появится в Днепропетровской области. Трасса Днепр-Решетиловка уже долгие годы больше напоминает просто направление посреди поля. Грузовики вынуждены ехать через населенные пункты и уничтожать сельские дороги.

Сейчас же строят отрезок трассы в четыре полосы в объезд, который существенно разгрузит дороги в области.

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Более 100 единиц спецтехники сейчас отсыпают дорожное покрытие. Активные работы ведут на 19 километрах. Все со строгим соблюдением технологии, чтобы покрытие выдержало грузовика.

Эта дорога – это важный инфраструктурный объект, который не только разгрузит другие трассы, но и позволит двигаться транспорту в объезд близлежащих населенных пунктов.

Сейчас строительство в разгаре, техника работает в районе села Ивановка Петриковского района. Новый путь намного упростит движение, поскольку четырехполосная трасса будет скоростной. Также это будет самая короткая дорога из Днепра в Киев.

За качество работ отвечает одесский подрядчик. Общая толщина дорожного слоя составляет 65 см. Ремонтники устраивают ливневую систему, освещение и биопереходы. Кроме того, монтируют и барьерного ограждения. Гарантия – 10 лет.

Современная европейская трасса должна появиться в 2022 году. Стоимость работ – почти 7 млрд грн.

Напомним, Гончарук обещает достроить мосты в Запорожье за два года.

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