Без автохлама на улицах. Как в Эстонии борются с брошенными автомобилями

Чиновники столицы Эстонии давно осознали, что брошенные автомобили несут опасность и взялись бороться с автохламом.

С самого утра по улицам Таллинна кружит авто муниципальной полиции, городские стражи разыскивают брошенные машины. Автомобилям с признаками автохлама мэрия Таллинна объявила войну.

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Такие авто мешают коммунальщикам убирать снег, в этих машинах играют и могут травмироваться дети, поселяются бездомные. А еще они занимают драгоценные места на паркингах.

Однако, перед тем, как вывезти такие автомобили, полицейские должны доказать, что это именно автохлам.

Эвакуированные автомобили свозят на штрафплощадку на окраине города. Отсюда автомобили или вернут хозяевам, или отправят на металлолом.

Утилизацией автомобилей мэрия Таллинна не зарабатывает ни копейки. Напротив, город тратит бюджетные средства, поскольку приходится содержать отдельное подразделение муниципальной полиции.

Однако, местные чиновники убеждены, что легковушкам, которые превращаются в свалки и несут опасность на улицах столицы Эстонии не место.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому электровелосипед.

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