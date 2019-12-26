Без автомотлоху на вулицях. Як в Естонії боряться з покинутими автомобілями

Урядники столиці Естонії давно усвідомили, що покинуті автомобілі несуть небезпеку і взялись боротись з автомотлохом.

З самого ранку вулицями Таллінна кружляє авто муніципальної поліції, міські стражі розшукують покинуті машини. Автомобілям з ознаками автомотлоху мерія Таллінна оголосила війну.

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Такі авто заважають комунальникам прибирати сніг, у цих машинах граються і можуть травмуватися діти, оселяються бездомні. А ще вони займають дорогоцінні місця на паркінгах.

Однак, перед тим, як вивезти такі автомобілі, полісмени мають довести, що це саме автомотлох.

Евакуйовані автомобілі звозять на штрафмайданчик на околиці міста. Звідси автомобілі або повернуть господарям, або відправлять на металобрухт.

Утилізацією автомобілів мерія Таллінна не заробляє жодної копійки. Навпаки, місто витрачає бюджетні кошти, бо доводиться утримувати окремий підрозділ муніципальної поліції.

Однак, місцеві урядники переконані, що легковикам, які перетворюються на смітники та несуть небезпеку на вулицях столиці Естонії не місце.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Зеленському електровелосипед.

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