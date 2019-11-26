Владимиру Зеленскому во время визита в Таллин подарили электровелосипед Amper и мед.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обменялись подарками во время визита украинского лидера в Таллин.

Зеленскому подарили велосипед, на котором можно увидеть табличку с надписью: “Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому”. Также нашему президенту подарили пол-литра меда.

– В особом дизайне и с мыслями о друзьях – электрический велосипед Amper, – написал в Twitter генеральный директор государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус.

Подарок Зеленскому от президента Эстонии. Фото: Lauri Bambus

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В качестве ответного подарка Кальюлайд получила от украинцев вышиванку.

Как известно, Зеленский в Таллине находится с однодневным визитом. Факты ICTV собрали самые важные тезисы из заявлений Зеленского и Кальюлайд.

Фото: Lauri Bambus