Без бухгалтеров и юристов: какие профессии исчезнут в ближайшие 10 лет

Мир движется настолько быстро, что почти каждый год в нем появляются новые профессии, а каждые 10 лет – новые отрасли. При этом многие профессии теряют свою актуальность и людям приходится заново осваивать новые специальности. Уже в ближайшее время предсказывают исчезновение профессий бухгалтеров, юристов и нотариусов, а вот такая профессия как СММ-специалист, которая только недавно появилась – уже сейчас серьезная работа с реальным заработком.

Эксперты предсказывают исчезновение в ближайшие десять лет до полусотни профессий. В зоне риска переводчики, бухгалтеры, юристы, нотариусы, охранники, операторы call-центра и даже журналисты. Поэтому стоит осваивать новые специальности. Тем более технологии уже позволяют самостоятельно учиться, работать на расстоянии, заключать международные контракты не выходя из дома. Эксперты говорят, что это только начало будущих изменений. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как работают иностранные компании в Украине.

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