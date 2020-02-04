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Без бухгалтерів та юристів: які професії зникнуть у найближчі 10 років

Світ рухається настільки швидко, що майже щороку у ньому з’являються нові професії, а кожні 10 років – нові галузі. При цьому багато професій втрачають свою актуальність і людям доводиться заново опановувати нові спеціальності. Вже найближчим часом пророкують зникнення професій бухгалтерів, юристів та нотаріусів, а от така професія як СММ-фахівець, яка лише нещодавно з’явилася – вже нині серйозна робота з реальним заробітком.

Експерти пророкують зникнення у найближчі десять років до півсотні професій. У зоні ризику перекладачі, бухгалтери, юристи, нотаріуси, охоронці, оператори call-центру і навіть журналісти. Тому варто опановувати нові спеціальності. Тим паче технології вже дозволяють самостійно вчитись, працювати на відстані, заключати міжнародні контракти не виходячи з дому. Експерти кажуть, що це лише початок майбутніх змін. Деталі у сюжеті Сергія Силіна.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як працюють іноземні компанії в Україні.

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