Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Зарплата 10 тыс., питание и соцпакет. Как работают иностранные компании в Украине

В Украине более десяти иностранных заводов по изготовлению электропроводки для автомобилей. Скептики говорят, сюда они пришли за дешевой рабочей силой, ведь такое производство требует много ручного труда.

На таких предприятиях работает более 20 тыс. украинцев, которые могли бы уехать на работу в Польшу, Чехию и Италию. Здесь же, в Украине имеют соцпакет, медицинскую страховку, жилье, проезд, льготное питание. Их обучают иностранным языкам и даже дают премию на оплату коммунальных услуг. И все это – обычным работникам.

Такие предприятия побуждают других работодателей бороться за каждые свободные рабочие руки.

От трудовой миграции больше всего страдают пограничные области. Выезжают целыми селами. Рабочие места по европейским стандартам – вот что предлагают такие иностранные производства. А еще они выводят из тени хотя бы малую часть экономики государства, решают проблему миграции и трудоустройства и наполняют местные бюджеты.

Факты ICTV ранее писали о том, где и как в Украине пройти переквалификацию.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Может ли маска защитить от коронавируса – объяснение Минздрава
Работа за границей: как не стать жертвой мошеннических фирм по трудоустройству
Итальянский телеведущий извинился за то, что назвал Украину “малой Россией”
Украина в тройке стран по количеству обращений в ЕСПЧ
Переход на летнее время 2020: когда переводить часы
Знания бесплатно: харьковчанин обучит кобзарству незрячих детей и ветеранов
Украина начала виртуальный реверс газа из ЕС – как это работает
Уплата пени и компенсации за увольнение: что изменится в Трудовом кодексе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка