Зарплата 10 тыс., питание и соцпакет. Как работают иностранные компании в Украине

В Украине более десяти иностранных заводов по изготовлению электропроводки для автомобилей. Скептики говорят, сюда они пришли за дешевой рабочей силой, ведь такое производство требует много ручного труда.

На таких предприятиях работает более 20 тыс. украинцев, которые могли бы уехать на работу в Польшу, Чехию и Италию. Здесь же, в Украине имеют соцпакет, медицинскую страховку, жилье, проезд, льготное питание. Их обучают иностранным языкам и даже дают премию на оплату коммунальных услуг. И все это – обычным работникам.

Такие предприятия побуждают других работодателей бороться за каждые свободные рабочие руки.

От трудовой миграции больше всего страдают пограничные области. Выезжают целыми селами. Рабочие места по европейским стандартам – вот что предлагают такие иностранные производства. А еще они выводят из тени хотя бы малую часть экономики государства, решают проблему миграции и трудоустройства и наполняют местные бюджеты.

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