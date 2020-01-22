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Без импорта, но с новыми тарифами. Почему растут цены на электроэнергию

Украина приостанавливает импорт электроэнергии. В Министерстве энергетики объясняют, что страна сейчас производит даже больше, чем потребляет. Все из-за аномально теплой зимы. Но новость, которая должна была порадовать бизнес, наоборот его огорчила. Ведь цены на украинское электричество, несмотря на здоровую логику, в январе выросли – на треть.

Производители товаров заявляют о потенциальных убытках. В профильном же комитете считают, что в ситуацию должен вмешаться НКРЭ и ограничить рост цен для предприятий. В парламенте уверяют, что импорт важен как психологическое давление. Если есть возможность покупать за границей, монополист не повышает цены. Как только импорт запрещают, монополист начинает злоупотреблять на цене. Детали в сюжете Ольги Чайко и Кристины Венгеляускайте.

Напомним, киевляне с января будут платить за электричество по стандарту IBAN, однако переход на новую систему произойдет автоматически.

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