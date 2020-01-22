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Без імпорту, але з новими тарифами. Чому ростуть ціни на електроенергію

Україна призупиняє імпорт електроенергії. У Міністерстві енергетики пояснюють, що країна зараз виробляє навіть більше, ніж споживає. Все через аномально теплу зиму. Та новина, яка мала б порадувати бізнес, навпаки його засмутила. Адже ціни на українську електрику, попри здорову логіку, у січні виросли – на третину.

Виробники товарів заявляють про потенційні збитки. У профільному ж комітеті вважають, що у ситуацію має втрутитися НКРЕ і обмежити зростання ціни для підприємств. У парламенті запевняють, що імпорт важливий як психологічний тиск. Якщо є можливість купувати за кордоном, монополіст не підвищує ціни. Як тільки імпорт забороняють, монополіст починає зловживати ціною. Деталі у сюжеті Ольги Чайко та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, кияни з січня платитимуть за електрику за стандартом IBAN, проте перехід на нову систему відбудеться автоматично.

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