Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Без масок и с кулаками. Соблюдаются ли санитарные нормы на рынках Запорожья

На одном из частных рынков в Запорожье покупатель набросился на журналистов, потому что они проводили проверку соблюдения санитарных норм на торговой площадке. Частный рынок на окраине Хортицкого района города открылся после карантина несколько дней назад. Впрочем, попасть внутрь можно не только без проверки температуры, но и даже без маски.

Между торговцами и покупателями никаких защитных экранов или обычной пленки. Разве что, всюду объявления об обязательности ношения маски. Дезинфекторы имеют не все торговцы, мясник найти свой так и не смог. В Госпродпотребслужбе обещают, что если администрация рынка не устранит санитарные нарушения — базар закроют. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой и Андрея Почтева.

Напомним, Факты ICTV писали о том, соблюдают ли ограничения на украинских рынках и почему они открылись не всюду.

Теги: , , , ,

По теме

Одесса ослабляет карантин: что заработает (ДОКУМЕНТ)
Одесса ослабляет карантин: что заработает (ДОКУМЕНТ)
В Кагарлыке от Covid-19 умерла киевлянка с онкологией
В Кагарлыке от Covid-19 умерла киевлянка с онкологией
Карантин в Украине: что проходит 7 мая (КАРТА)
Карантин в Украине: что проходит 7 мая (КАРТА)
Лекарство от коронавируса: в Турции разработали препарат TR-C19
Лекарство от коронавируса: в Турции разработали препарат TR-C19
В Днепре будут брать плазму крови у тех, кто вылечился от коронавируса
В Днепре будут брать плазму крови у тех, кто вылечился от коронавируса
Жесткий карантин может вернуться, если страны рано снимут ограничения — ВОЗ
Жесткий карантин может вернуться, если страны рано снимут ограничения — ВОЗ
Коронавирус в Беларуси: более 20 тыс. больных и 116 смертей
Коронавирус в Беларуси: более 20 тыс. больных и 116 смертей
Коронавирусом заразился чиновник Днепропетровской ОГА, проверяют еще 50
Коронавирусом заразился чиновник Днепропетровской ОГА, проверяют еще 50

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх