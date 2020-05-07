Без масок и с кулаками. Соблюдаются ли санитарные нормы на рынках Запорожья

На одном из частных рынков в Запорожье покупатель набросился на журналистов, потому что они проводили проверку соблюдения санитарных норм на торговой площадке. Частный рынок на окраине Хортицкого района города открылся после карантина несколько дней назад. Впрочем, попасть внутрь можно не только без проверки температуры, но и даже без маски.

Между торговцами и покупателями никаких защитных экранов или обычной пленки. Разве что, всюду объявления об обязательности ношения маски. Дезинфекторы имеют не все торговцы, мясник найти свой так и не смог. В Госпродпотребслужбе обещают, что если администрация рынка не устранит санитарные нарушения — базар закроют. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой и Андрея Почтева.

Напомним, Факты ICTV писали о том, соблюдают ли ограничения на украинских рынках и почему они открылись не всюду.