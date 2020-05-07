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Факти / Відео / Україна

Без масок та з кулаками. Чи дотримуються санітарних норм на ринках Запоріжжя

На одному з приватних ринків у Запоріжжі покупець накинувся на журналістів, через те, що вони проводили перевірку дотримання санітарних норм на торговельному майданчику. Приватний ринок на околиці Хортицького району міста відкрився після карантину кілька днів тому. Втім, потрапити усередину можна не лише без перевірки температури, а і навіть без маски.

Між торговцями та покупцями  жодних захисних екранів чи звичайної плівки. Хіба що, усюди оголошення про обов’язковість носіння маски. Дезінфектори мають не всі торговці, м’ясник знайти свій так і не зміг. У Держпродспоживслужбі обіцяють, що якщо адміністрація ринку не усуне санітарні порушення – базар зачинять.  Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової та Андрія Почтєва.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, чи дотримуються обмежень на українських ринках і чому вони відкрились не всюди.

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