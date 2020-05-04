Соблюдаются ли ограничения на украинских рынках и почему они открылись не всюду

До смягчения карантина с 11 мая правительство разрешило некоторым продовольственным рынкам работать с соблюдением санитарных норм. Кое-где требования были выполнены, однако часто людей на базарах можно видеть без масок, покупатели кучкуются в толпе и не соблюдают дистанцию, игнорируют правила санитарной обработки рабочих мест и продовольственных полок.

Предприниматели во многих областях вышли на акции с требованиями восстановить работу мелкого бизнеса, который уже еле-еле выживает. Особенно бизнесмены возмущаются нечестными и неодинаковыми для всех правилами игры.

О соблюдении торговых ограничений по стране смотрите сводный репортаж.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Тернополе отказались открывать продуктовые рынки.

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