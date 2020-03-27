Без оборудования и спецсредств. В каком состоянии инфекционные больницы в Украине

Состояние инфекционных больниц, безопасность медиков и количество коек, на которые можно рассчитывать при повальной эпидемии. Все это проблемы, с которыми может столкнуться Украина в случае неудержимого процесса заражения. Если в областных центрах ситуация хоть немного обнадеживающая, то в районах и селах все очень критично. Там будет чрезвычайно трудно, когда больные будут поступать большими группами.

В Ивано-Франковской области, в эпицентре заболевания, не хватает средств защиты для врачей. Там извлекают старые противочумные костюмы, которые способны разве что быть декорациями для исторических драм. Экспресс-тесты только начинают доставлять в райцентры, но их безнадежно мало. Аналогичная ситуация с аппаратами ИВЛ и местами для изоляции больных. Подробнее в сводном репортаже Фактов ICTV.

Напомним, на Закарпатье женщина с Covid-19 два дня подряд посещала церковь.

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