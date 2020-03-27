Без обладнання та спецзасобів. В якому стані інфекційні лікарні в Україні

Стан інфекційних лікарень, безпека медиків і кількість ліжок, на які можна розраховувати під час тотальної епідемії – все це проблеми, з якими може зіткнутись Україна в разі нестримного процесу зараження. Якщо в обласних центрах ситуація хоч трохи обнадійлива, то в районах і селах все дуже критично. Там буде надзвичайно важко, коли хворі надходитимуть великими групами.

В Івано-Франківській області, яка в епіцентрі захворювання, не вистачає засобів захисту для лікарів. Там витягають старі протичумні костюми, які здатні хіба бути декораціями для історичних драм. Експрес-тести лише починають доправляти до райцентрів, але їх безнадійно мало. Аналогічна ситуація з апаратами ШВЛ та місцями для ізоляції хворих. Докладніше у зведеному репортажі Фактів ICTV.

Нагадаємо, на Закарпатті жінка з Covid-19 два дні поспіль відвідувала церкву.

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