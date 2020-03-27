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Факты / Видео / Украина

На Закарпатье женщина с Covid-19 два дня подряд посещала церковь

В Украине уже 226 больных коронавирусом, 30 новых пациентов появилось за последний день. Добавился один пациент в Броварах Киевской области, там уже трое инфицированных. В Залещиках на Тернопольщине подтвердили второй случай. Еще девять зараженных коронавирусом прибавилось в Винницкой области. Среди них — медсестра роддома, которая контактировала с приезжими из Польши. С начала пандемии в Украине умерло уже пять человек.

На Закарпатье лабораторией Минздрава подтвержден первый случай коронавируса. Заболела 68-летняя жительница города Мукачево. Еще 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу в Ужгороде. Медики уверяют, что она в удовлетворительном состоянии. В начале марта ее муж вернулся из Италии, у него коронавируса не обнаружено. Женщина два дня подряд посещала церковь. Установлено 40 человек, которые с ней контактировали, все они на самоизоляции. Подробнее в сюжете Сергея Силина.

Напомним, священники УПЦ МП в Запорожье 27 марта поднялись в небо на вертолете, чтобы прочитать над городом молитву от коронавируса.

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