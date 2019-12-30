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Без оливье и сельди под шубой. Какими блюдами удивить гостей на Новый год

Украинцы готовятся отмечать Новый год, скупают продукты, составляют меню и приглашают гостей. В новогоднюю ночь столы ломятся от разнообразия блюд, для многих составлять меню – это настоящий ритуал. В последние дни перед 31 декабря в супермаркетах многолюдно, все в поисках продуктов.

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Известный шеф-повар Евгений Клопотенко советует Новый год встречать с новыми блюдами. И для этого не нужно часами стоять на кухне. Вместо майонезных салатов, можно приготовить легкий, с мандаринами и хурмой. И удивить гостей не количеством блюд, а необычным сочетанием. Больше смотрите в сюжете Натальи Кулик и Олега Корниенко.

Напомним, Факты ICTV составили приблизительно меню блюд к праздничному столу 2020.

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