Без олів’є та оселедцю під шубою. Якими стравами здивувати гостей на Новий рік

Українці готуються відзначати Новий рік, скуповують продукти, складають меню і запрошують гостей. У новорічну ніч столи прогинаються від розмаїття страв, для багатьох складати меню – це справжній ритуал. В останні дні перед 31 грудня в супермаркетах велелюдно, усі в пошуках продуктів.

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Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко радить Новий рік зустрічати з новими стравами. І для цього не потрібно годинами стояти на кухні. Замість майонезних салатів, можна приготувати легкий, з мандаринами та хурмою. І здивувати гостей не кількістю страв, а незвичним поєднанням. Більше дивіться у сюжеті Наталії Кулик та Олега Корнієнка.

Нагадаємо, Факти ICTV склали приблизне меню страв до святкового столу 2020.

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