Без спецсредств на вызовах. Украинские медики начали массово болеть Covid-19

По всей Украине медики болеют коронавирусом. Если так будет и дальше — нас просто некому будет лечить. Украинцев призывают не скрывать симптомы и историю болезни. Особенно это важно тогда, когда вызываете скорую. Ведь именно медики экстренной помощи сталкиваются с коронавирусом первыми.

Они должны быть в защитных костюмах, а потому должны знать, к кому едут. Ибо на обычные вызовы спецзащита не надевается. Если пациент болен коронавирусом и не предупредил об этом — то медики после его обследования пойдут на обсервацию. В Черкассах недавно на самоизоляцию были отправлены сразу пять бригад. Подробнее в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, ученые Манчестерского университета технологий разработали уникальный шарф, который способен заменить медицинские маски.

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