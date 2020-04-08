Без спецзасобів на викликах. Українські медики почали масово хворіти на Covid-19

У всій Україні на коронавірус хворіють медики. Якщо так буде й надалі – нас просто нікому буде лікувати. Українців закликають не приховувати симптоми та історію хвороби. Особливо це важливо тоді, коли викликаєте швидку. Бо саме медики екстреної допомоги стикаються з коронавірусом першими.

Вони мають бути у захисних костюмах, а відтак мають знати, до кого їдуть. Бо на звичайні виклики спецзахист не одягається. Якщо пацієнт хворий на коронавірус і не попередив про це – то медики після його обстеження підуть на обсервацію. В Черкасах нещодавно на самоізоляцію було відправлено одразу п’ять бригад. Докладніше у сюжеті Ірини Цимбал.

Нагадаємо, вчені Манчестерського університету технологій розробили унікальний шарф, який здатний замінити медичні маски.

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