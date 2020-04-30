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Факты / Видео / Украина

Без спецсредств и с урезанными зарплатами: в Киеве протестуют медики больницы №8

У столичных медиков лопнуло терпение. Врачи клинической больницы №8 вышли на протест, чтобы их услышали. От спасения людей никто не отказывается, но они требуют уважения к себе. Им катастрофически не хватает элементов защиты, а также урезали зарплату.

Работники больницы, заболевших коронавирусом, контрактовали как минимум с 40 коллегами, после прохождения экспресс-теста и отрицательного результата работают и дальше. Впрочем, медики возмущены не только нехваткой масок, перчаток и халатов. Заработная плата за апрель пришла чуть ли не на половину меньшая, чем была до этого. Медсестры получили от 3 до 5 тыс. грн, врачи от 6 до 8 тыс. грн.

Напомним, в Украине для медиков, которые работают с больными  коронавирусом, закупали вместо защитных костюмов спецовки для маляров.

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