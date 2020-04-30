Без спецзасобів та з урізаними зарплатами: у Києві протестують медики лікарні №8

Столичним медикам увірвався терпець. Лікарі клінічної лікарні №8 вийшли на протест, щоб їх прочули. Від порятунку людей ніхто не відмовляється, але вони вимагають поваги до себе. Їм катастрофічно не вистачає елементів захисту, а також урізали зарплату.

Працівники лікарні, що захворіли на коронавірус, контактували як мінімум із 40 колегами, які після проходження експрес-тесту та негативного результату працюють і далі. Утім, медики обурені не лише нестачею масок, рукавиць та халатів. Заробітна плата за квітень прийшла ледь не на половину менше, ніж була до цього. Медсестри отримали від 3 до 5 тис. грн, лікарі від 6 до 8 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні для медиків, які працюють з хворими на коронавірус, закуповували замість захисних костюмів спецодяг для малярів.

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