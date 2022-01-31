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Беспроводные, бюджетные и мощные: как выбрать павербанк в 2022 году

Екатерина Рудешко Журналистка Факти ICTV

Даже в 2022 году у смартфонов и электронных аксессуаров есть один большой недостаток – их нужно постоянно заряжать. И если времени на это не хватает, придется использовать портативные аккумуляторы.

Благодаря разным кабелям и переходникам Power Bank любого производителя совместим со всеми современными цифровыми устройствами. В первую очередь нужно обратить внимание на емкость – ее чаще всего обозначают в миллиампер-часах. Но стоит выбирать оптимальный вариант – большой аксессуар тяжелый и объемный, с таким путешествовать неудобно.

Авиакомпании в зависимости от их правил могут не разрешать летать с аккумуляторами на 20 тыс. миллиампер. Оптимальный вариант – 10 тысяч миллиампер-часов. Его точно хватит для того, чтобы дважды полностью зарядить ваш смартфон.

Для тех, кто не любит носить провода, есть аккумуляторы с функцией беспроводной зарядки, так называемые Wireless Charger. Некоторые могут примагничиваться к вашему телефону, другие имеют прицепки, некоторые заряжают просто положенный сверху гаджет. Впрочем, беспроводные павербанки подходят только для моделей телефонов с такой функцией, а скорость подзарядки будет меньшей по сравнению с проводной технологией.

— Условно, один смартфон по беспроводному питанию принимает только 10 Ватт, кто-то умеет 20, китайские гаджеты могут даже 40 Ватт принимать. В таком случае нужно покупать павербанки от производителя смартфона, – рассказывает автор Ютуб-канала Розетка Николай Хотинский.

Все павербанки продаются без зарядного блока. Так что еще один важный момент – как зарядить сам внешний аккумулятор? Для этого следует выбрать блок с возможностью Quick Charge – то есть функцией быстрой зарядки. Тогда подзарядка аксессуара не будет занимать всю ночь. Достаточно нескольких часов.

– Вам нужно обратить внимание на вольтаж. От 18 до 30 вольт – это поддержка быстрой зарядки, – рекомендует продавец-консультант Денис.

Выбрать повербанк высокого качества в бюджетном ценовом диапазоне – возможно! Цены на внешние батареи стартуют от 300 грн. Срок службы – 2-4 года. Такой аксессуар – незаменимая вещь, ведь разряженный смартфон сегодня оставит вас без денег, транспортного билета, навигации, музыки, фотокамеры и связи с друзьями.

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