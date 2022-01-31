Бездротові, бюджетні та потужні: як вибрати павербанк у 2022 році

Навіть у 2022 році у смартфонів та електронних аксесуарів є один великий недолік — їх потрібно постійно заряджати. І якщо часу на це не вистачає, доводиться використовувати портативні акумулятори.

Завдяки різним кабелям і перехідникам Power Bank будь-якого виробника сумісний з усіма сучасними цифровими пристроями. Насамперед треба звернути увагу на місткість – її найчастіше позначають в міліампер-годинах. Але варто обирати оптимальний варіант – великий аксесуар важкий та великий, з таким подорожувати незручно.

Авіакомпанії в залежності від їх правил можуть не дозволяти літати з акумуляторами на 20 тис. міліампер. Оптимальний варіант – 10 тисяч міліампер-годин. Його точно вистачить для того, аби двічі повністю зарядити ваш смартфон.

Для тих, хто не любить носити дроти, є акумулятори з функцією бездротової зарядки, так звані Wireless Charger. Деякі можуть підмагнічуватися до вашого телефона, інші мають причіпки, є й ті, що просто заряджають покладений зверху гаджет. Втім, безпровідні павербанки підходять лише для моделей телефонів з такою функцією, а швидкість заряджання буде меншою у порівнянні з дротовою технологією.

– Умовно, один смартфон по бездротовому живленню приймає тільки 10 Ватт, хтось вміє 20, китайські гаджети можуть навіть 40 Ватт приймати. В такому випадку треба купувати павербанки від виробника смартфону, — розповідає автор Ютуб-каналу Розетка Микола Хотинський.

Усі павербанки продаються без зарядного блоку. Тож іще один важливий момент – як зарядити сам зовнішній акумулятор? Для цього варто обрати блок з можливістю Quick Charge — тобто функцією швидкого заряджання. Тоді підзарядка аксесуару не займатиме цілу ніч. Вистачить кількох годин.

– Вам потрібно звернути увагу на вольтаж. Від 18 до 30 вольтів – це підтримка швидкої зарядки, — рекомендує продавець-консультант Денис.

Обрати повербанк високої якості в бюджетному ціновому діапазоні — можливо! Ціни на зовнішні акумулятори стартують від 300 грн. Термін служби – 2-4 роки. Такий аксессуар – незамінна річ, адже розряджений смартфон сьогодні залишить вас без грошей, транспортного квитка, навігації, музики, фотокамери та зв’язку з друзями.

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