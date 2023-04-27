Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна

В Николаеве в мобильном пространстве под названием Вільна женщины могут бесплатно посещать самые разные занятия: курсы украинского языка, ораторского искусства, самообороны, йоги и даже иппотерапии. Свою помощь жителям города предлагают психологи, юристы и социальные работники.

Одна из инструкторов утверждает, что эта терапия действительно действенна, а особенно она помогает восстановиться и оправиться от стресса. Таких бесплатных активностей в рамках проекта Вільна немало. В Николаеве для женщин организовали даже выезды психолога.

Только за месяц работы в Николаеве к проекту присоединились более двухсот женщин. Расписание курсов размещено в соцсети. Особенно жительницам Николаева нравится курс по актерскому мастерству.

Этот проект будет длиться не менее года. Координаторы в дальнейшем обещают еще больше новых активностей.

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