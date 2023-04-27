Безкоштовна допомога жінкам у Миколаєві: як працює мобільний простір Вільна

У Миколаєві в мобільному просторі під назвою Вільна жінки можуть безкоштовно відвідувати найрізноманітніші заняття: курси української мови, ораторського мистецтва, самооборони, йоги та навіть іпотерапії. Свою допомогу жителькам міста пропонують психологи, юристи та соціальні працівники.

Одна з інструкторок твердить, що ця терапія справді дієва, а особливо вона допомагає відновитися й оговтатися від стресу. Таких безкоштовних активностей у рамках проєкту Вільна чимало. У Миколаєві для жінок започаткували навіть виїзди психолога.

Лише за місяць роботи у Миколаєві до проєкту долучилися понад двісті жінок. Розклад курсів розміщено у соцмережі. Особливо жителькам Миколаєва подобається курс з акторської майстерності.

Цей проєкт триватиме щонайменше рік. Координатори надалі обіцяють ще більше нових активностей.

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