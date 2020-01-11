Бесплатное дзюдо от копа. Как полицейский учит детей боевых искусств

После суточного дежурства в полиции сразу на тренировку к детям. В Мариуполе капитан полиции Вячеслав Костенко абсолютно бесплатно занимается с малышами дзюдо. Стать сэнсэем решил после трагедии в семье.

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Капитан Вячеслав Костенко – инспектор отдела диспетчерской службы в Донецком областном управлении милиции. А еще он мастер спорта по дзюдо, и успешно продолжает выступать на соревнованиях. В руках Вячеслава медаль с престижного международного турнира, который проходил перед новым годом во Львове. В соревновании среди 150 мастеров-дзюдоистов из Украины, Литвы, Эстонии, Румынии и Польши мариуполец завоевал бронзу. Больше в сюжете Татьяны Ураловой.

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