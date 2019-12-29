Увеличить урожай и напомнить о поливе: как искусственный интеллект помогает фермерам

Искусственный интеллект может побороть мировой голод. Британские ученые разработали прибор, который будет помогать фермерам по всему миру увеличивать урожаи. Компьютерный разум будет подсказывать, когда нужно долить воду на поле, а когда добавить удобрений.

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Стоит чудо-прибор чуть больше $100.

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Факты ICTV ранее писали о том, почему фермеры Украины не могут получить дотации.

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