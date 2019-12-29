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Увеличить урожай и напомнить о поливе: как искусственный интеллект помогает фермерам

Искусственный интеллект может побороть мировой голод. Британские ученые разработали прибор, который будет помогать фермерам по всему миру увеличивать урожаи. Компьютерный разум будет подсказывать, когда нужно долить воду на поле, а когда добавить удобрений.

Смотрите: В Украине отменяют государственные дотации для аграриев: последствия и что говорят фермеры

Стоит чудо-прибор чуть больше $100.

Смотрите больше на канале Фактов ICTVв YouTube.

Факты ICTV ранее писали о том, почему фермеры Украины не могут получить дотации.

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