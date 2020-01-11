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Безкоштовне дзюдо від копа. Як поліцейський навчає дітей бойових мистецтв

Після добового чергування в поліції одразу на тренування до дітей. У Маріуполі капітан поліції В’ячеслав Костенко абсолютно безкоштовно займається з малюками дзюдо. Стати сенсеєм вирішив після трагедії в родині.

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Капітан В’ячеслав Костенко – інспектор відділу диспетчерської служби в Донецькому обласному управлінні поліції. А ще він майстер спорту з дзюдо, і успішно продовжує виступати на змаганнях. В руках В’ячеслава медаль з престижного міжнародного турніру, який проходив перед новим роком у Львові. У змаганні серед 150 майстрів-дзюдоїстів з України, Литви, Естонії, Румунії та Польщі  маріуполець виборов бронзу. Більше у сюжеті Тетяни Уралової.

Факти ICTV раніше писали про соціальний експеримент у ресторані Дежавю.

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